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07:03, 1 ноября 2023Среда обитания

Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрыли

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной информации на транспортном переходе.

Причина перекрытия транспортного перехода не уточняется. Водителей, находящихся на мосту и зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. Двух человек спасти не удалось. Национальный антитеррористический комитет объявил произошедшее терактом.

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      Марина Совина
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