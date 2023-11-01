Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрыли
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрылиСюжетВзрыв на Крымском мосту
Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной информации на транспортном переходе.
Причина перекрытия транспортного перехода не уточняется. Водителей, находящихся на мосту и зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. Двух человек спасти не удалось. Национальный антитеррористический комитет объявил произошедшее терактом.