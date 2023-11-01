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08:01, 1 ноября 2023Среда обитания

На Крымском мосту открыли автомобильное движение

На Крымском мосту вновь открыли автомобильное движение спустя 50 минут
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Stringer / Reuters

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 50 минут после перекрытия проезда. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Ранее автомобильное движение на мосту временно перекрыли. Причины такого решения не уточнялись. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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      Марина Совина
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