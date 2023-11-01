На Крымском мосту открыли автомобильное движение
На Крымском мосту вновь открыли автомобильное движение спустя 50 минутСюжетВзрыв на Крымском мосту
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 50 минут после перекрытия проезда. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.
Ранее автомобильное движение на мосту временно перекрыли. Причины такого решения не уточнялись. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.