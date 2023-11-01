На Крымском мосту открыли автомобильное движение

На Крымском мосту вновь открыли автомобильное движение спустя 50 минут

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 50 минут после перекрытия проезда. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Ранее автомобильное движение на мосту временно перекрыли. Причины такого решения не уточнялись. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.