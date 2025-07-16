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14:51, 16 июля 2025Бывший СССР

Пашинян погрустил из-за Карабаха

Пашинян пожалел из-за слишком позднего признания Карабаха азербайджанским
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Признание Арменией Нагорного Карабаха территорией Азербайджана в 2022 году произошло слишком поздно. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, трансляция велась на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Считаю, что не только поступил правильно, но и совершил ошибку, не сделав этого раньше из-за неверного расчета ситуации. Причины были как социально-психологические, так и другие», — подчеркнул политик.

Пашинян пожалел из-за слишком позднего признания территориальной целостности Азербайджана и назвал свою позицию правильной как с политической, так и с правовой и моральной точки зрения. По его словам, на момент его вступления в должность премьера в 2018 году Ереван был чрезмерно втянут в конфликт с Баку. Политик отдельно обвинил бывшего президента Армении Сержа Саргсяна из-за его высказывания о «тупике» в переговорном процессе с Азербайджаном.

Ранее Пашинян озвучил позицию по поводу войн с Турцией и Азербайджаном. Он выразил уверенность в поддержке властей народом республики в этом вопросе.

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