Пашинян озвучил позицию по поводу войн с Турцией и Азербайджаном

Пашинян: Между Арменией и Азербайджаном не будет войны

Между Арменией и Азербайджаном войны не будет. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян, передает «Новости-Армения».

Он выразил уверенность в том, что народ республики поддерживает власти в этом вопросе. Премьер-министр также прокомментировал слухи о сближении Армении с Анкарой.

«А на что можно идти с такой страной, как Турция? То есть люди, которые спрашивают, как можно идти на мир с Турцией, считают, что с Турцией нужно воевать? Понимаете, о чем мы говорим?» — сказал он.

Ранее Пашинян сообщил, что выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является более вероятным событием, чем разморозка членства страны в объединении. Он обвинил организацию в нечеткой реакции на обращения Еревана в 2021 году.

