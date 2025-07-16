Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:52, 16 июля 2025Мир

Шойгу заявил о намерении Европы «надуть» Трампа

Шойгу: Европа может надуть Трампа с увеличением расходов на оборону
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Европейские страны, возможно, намерены обмануть президента США Дональда Трампа при выполнении обязательств по повышению расходов на оборону. С таким заявлением в интервью изданию «Коммерсант» («Ъ») выступил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Секретарь Совбеза обратил внимание, что подведение первых итогов нового оборонного бюджета произойдет только к 2029 году, когда истечет последний срок президентства Трампа. «Нельзя исключать, что европейцы, которые сделали обман неотъемлемым элементом своей внешнеполитической стратегии, собираются ''надуть'' хозяина Белого дома, отказавшись от взятых на себя обязательств»,— сказал Сергей Шойгу.

Ранее Шойгу прокомментировал соглашение Трампа и Евросоюза по вооружению Украины. По его словам администрация Трампа давно продвигает подход, согласно которому европейские союзники по НАТО должны нести большую финансовую ответственность за обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Секретарь Совбеза отметил, что Трамп также «обещал заставить европейцев покупать оружие в интересах киевского режима», окончательно отказавшись от безвозмездной помощи ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гибнут от голода». В России начали уничтожать кур-несушек из-за цен на яйца

    Названа доля рубля в расчетах азиатских стран за российские товары

    Рада отправила Шмыгаля в отставку

    Рада одобрила службу в ВСУ мужчин старше 60 лет

    Мужчина ценой своей жизни спас девочку

    Эффективность «Панциря» против дронов оценили

    Зеленский объявил о готовности действовать при выполнении одного условия

    В Крыму объявили предупреждение из-за чрезвычайной опасности

    В ВСУ рассказали о продвижении ВС России на покровском направлении

    Сенаторы разрешили «Газпрому» не платить лишний налог

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости