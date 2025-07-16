Шойгу: Европа может надуть Трампа с увеличением расходов на оборону

Европейские страны, возможно, намерены обмануть президента США Дональда Трампа при выполнении обязательств по повышению расходов на оборону. С таким заявлением в интервью изданию «Коммерсант» («Ъ») выступил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Секретарь Совбеза обратил внимание, что подведение первых итогов нового оборонного бюджета произойдет только к 2029 году, когда истечет последний срок президентства Трампа. «Нельзя исключать, что европейцы, которые сделали обман неотъемлемым элементом своей внешнеполитической стратегии, собираются ''надуть'' хозяина Белого дома, отказавшись от взятых на себя обязательств»,— сказал Сергей Шойгу.

Ранее Шойгу прокомментировал соглашение Трампа и Евросоюза по вооружению Украины. По его словам администрация Трампа давно продвигает подход, согласно которому европейские союзники по НАТО должны нести большую финансовую ответственность за обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Секретарь Совбеза отметил, что Трамп также «обещал заставить европейцев покупать оружие в интересах киевского режима», окончательно отказавшись от безвозмездной помощи ВСУ.