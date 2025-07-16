Шойгу прокомментировал соглашение Трампа и ЕС по вооружению Украины

Шойгу о соглашении Трампа и ЕС по вооружению ВСУ: Такой подход давно продвигался

Соединенные Штаты и в особенности администрация американского президента Дональда Трампа давно продвигают подход, согласно которому европейские союзники по НАТО должны нести большую финансовую ответственность за обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением в интервью изданию «Коммерсант» («Ъ») выступил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Такой подход давно продвигался Дональдом Трампом, который еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял о том, что "это не его война" и призывал Европу нести большую финансовую ответственность за собственную безопасность», — сказал он.

Шойгу отметил, что Трамп также «обещал заставить европейцев покупать оружие в интересах киевского режима», окончательно отказавшись от безвозмездной помощи ВСУ.

Ранее Трамп заявил, что первые поставки комплексов противовоздушной обороны Patriot в рамках сделки с НАТО по вооружению Украины уже начались. Он рассказал, что Patriot Киеву поставляют из Германии, а США «получают платежи в полном объеме».