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10:05, 16 июля 2025Мир

Шойгу прокомментировал соглашение Трампа и ЕС по вооружению Украины

Шойгу о соглашении Трампа и ЕС по вооружению ВСУ: Такой подход давно продвигался
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Соединенные Штаты и в особенности администрация американского президента Дональда Трампа давно продвигают подход, согласно которому европейские союзники по НАТО должны нести большую финансовую ответственность за обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением в интервью изданию «Коммерсант» («Ъ») выступил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Такой подход давно продвигался Дональдом Трампом, который еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял о том, что "это не его война" и призывал Европу нести большую финансовую ответственность за собственную безопасность», — сказал он.

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Шойгу отметил, что Трамп также «обещал заставить европейцев покупать оружие в интересах киевского режима», окончательно отказавшись от безвозмездной помощи ВСУ.

Ранее Трамп заявил, что первые поставки комплексов противовоздушной обороны Patriot в рамках сделки с НАТО по вооружению Украины уже начались. Он рассказал, что Patriot Киеву поставляют из Германии, а США «получают платежи в полном объеме».

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