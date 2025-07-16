Военный судья устроил стрельбу во время дорожного конфликта с таксистом. Откуда у него оружие и какое наказание его ждет?

СК возбудит дело против военного судьи Тришкина за стрельбу на дороге

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) разрешила Следственному комитету (СК) России привлечь к уголовной ответственности военного судью Альберта Тришкина за стрельбу на дороге.

После этого решения он подал в отставку, которая была принята его коллегами. Теперь следователи возбудят против него уголовное дело по статье 112 УК РФ («Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия»). Тришкину грозит до пяти лет лишение свободы.

Глава СК Бастрыкин просил разрешение на возбуждение дела против судьи

Согласно закону «О статусе судей» представители судебной власти обладают неприкосновенностью, которая может быть снята только по решению ВККС. С соответствующим ходатайством должен обратиться лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и представить имеющиеся против судьи материалы.

Коллегия рассмотрела представление председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина и приняла решение дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Альберта Тришкина Николай Тимошин председатель ВККС

Сразу после оглашения решения Тришкин, занимающий должность судьи 2-го Западного окружного военного суда, подал прошение об отставке. ВККС также удовлетворила его просьбу.

Основанием для возбуждения дела стал дорожный конфликт со стрельбой

Преступление произошло в подмосковном Ленинском городском округе. По данным следствия, такси, двигаясь задним ходом, преградило путь автомобилю марки Hyundai, за рулем которого был Тришкин. Оба водителя не смогли поделить дорогу и в ходе конфликта Тришкин выхватил незарегистрированный травматический пистолет и выстрелил в ногу таксиста. Его действия были квалифицированы по статье 112 УК РФ.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

После инцидента Тришкин принес пострадавшему свои извинения и предложил компенсировать причиненный вред выплатой на сумму 600 тысяч рублей.

Таксист согласился, но после консультаций с адвокатом поднял размер компенсации в 10 раз

У судьи не оказалось требуемой суммы, поэтому урегулировать дело не получилось. Тришкин выразил готовность еще раз извиниться и компенсировать таксисту моральный и физический вред.

Судья рассказал, что случайно нашел пистолет

На заседании ВККС Тришкин объяснил происхождение оружие, которое он использовал во время конфликта с таксистом. По его словам, пистолет он нашел случайно и думал, что он неисправен.

Я его, действительно, нашел за двое суток до указанных событий, состояние довольно-таки нехорошее, я не думал, что оно пригодно для стрельбы и этого не проверял, планировал в ближайшее время сдать его в УВД Тришкин военный судья

Он объяснил свой поступок непростым эмоциональным состоянием, а таксист повел себя агрессивно. После конфликта с водителем такси Тришкин избавился от оружия и предпринял все меры, чтобы загладить причиненный потерпевшему вред.

Военный судья рассматривал уголовные дела о терроризме

Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году. До этого он занимал пост заместителя председателя Мещанского районного суда Москвы. Тришкин специализируется на рассмотрении уголовных дел о терроризме и особо тяжких преступления против безопасности государства.

За последние три года военный судья рассмотрел 60 уголовных дел, из них 90 процентов составляют преступления террористической направленности. За прошедшее полугодие он успел рассмотреть 23 дела и вынести 10 приговоров.

С апреля под председательством Тришкина слушается дело лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), обвиняемого в оправдании терроризма.

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Теперь из-за отставки судьи дело Удальцова будет передано на рассмотрение другому судье и процесс над ним начнется заново, заявил его адвокат Дмитрий Аграновский.

Удальцова задержали в январе 2024 года за посты в своем Telegram-канале. Сейчас слушания приостановлены на период проведения повторной лингвистической экспертизы.