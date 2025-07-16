Стрелявший в водителя такси российский военный судья раскрыл правду о пистолете

ТАСС: Военный судья Тришкин рассказал, что нашел пистолет за 2 дня до инцидента

Судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), где рассматривается вопрос о разрешении возбудить в отношении него уголовное дело, рассказал, что случайно нашел травматический пистолет, из которого он ранил перегородившего ему дорогу таксиста. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, военный судья заявил, что случайно нашел пистолет там, где парковал машину, в районе гаражей, за два дня до инцидента. По его словам, он планировал сдать оружие в полицию, но не успел, а после этого произошел дорожный конфликт. Также он ответил, что решение о применении пистолета у него возникло спонтанно. Он сказал, что увидел, как находившийся с ним в машине родственник вышел из нее и то же самое сделал их оппонент. «Я решил, что конфликт приобретает совсем плохой оборот, и достал этот пистолет», — добавил Тришкин. Он отметил, что просто показал таксисту пистолет, чтобы испугать, а выстрелил он на поражение только после того, как тот попытался выхватить у него оружие из рук. «После инцидента я избавился от этого оружия», — заключил мужчина.

Ранее сообщалось, что ВККС разрешила Следственному комитету России (СКР) возбудить уголовное дело против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина.