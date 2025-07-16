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11:25, 16 июля 2025Силовые структуры

Против российского военного судьи разрешили возбудить уголовное дело

Коллегия судей разрешила возбудить дело против Тришкина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Всероссийская квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила Следственному комитету России (СКР) возбудить уголовное дело против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Об этом сообщает ТАСС.

ВККС удовлетворила представление Александра Бастрыкина и дала разрешения на возбуждение дела по пунктам «д,е,з» части 2 статьи 112 («Причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

Поводом для этого стал инцидент, где Тришкин стрелял из травматического оружия в перегородившего ему дорогу водителя такси. После произошедшего судья извинился перед пострадавшим и предложил компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Пострадавший сначала согласился, но затем нанял адвоката, который поднял сумму компенсации в десять раз.

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