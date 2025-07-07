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23:09, 7 июля 2025Силовые структуры

Против военного судьи захотели возбудить уголовное дело из-за дорожного инцидента

Военному судье Тришкину грозит уголовное дело из-за дорожного инцидента
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Поводом для запроса на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина стал инцидент на дороге. Об этом сообщает ТАСС.

После произошедшего судья извинился перед пострадавшим и предложил компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Пострадавший сначала согласился, но затем нанял адвоката, который поднял сумму компенсации в десять раз. Как сообщил представитель суда, новая сумма оказалась для судьи неподъемной. «Вместе с тем судья Тришкин готов еще раз извиниться и компенсировать моральный и физический вред потерпевшему», — подчеркнул собеседник агентства.

Тришкин работает судьей с 2016 года. Судьи обладают неприкосновенностью, поэтому по закону о статусе судей согласие на возбуждение уголовного дела должна дать высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Соответствующее обращение ранее внес председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Ранее ВККС разрешила СК возбудить уголовное дело в отношении судьи Назрановского районного суда Ингушетии Алихана Ярыжева, который назначил минимальное наказание членам влиятельной общины Батал-Хаджи Белхороева, боевое крыло которой признано террористическим и запрещено судом.

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