Уличенного в связи с террористами российского судью разрешили привлечь к ответственности

ВККС разрешила завести дело на судью Ярыжева за помощь террористам из «Крокуса»

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи Назрановского районного суда Ингушетии Алихана Ярыжева, уличенного в связях с пособниками террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» и подорвавших «Невский экспресс». Об этом сообщает ТАСС.

На заседании судьи рассмотрели представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и разрешили возбудить уголовное дело против своего ингушского коллеги.

В материалах, представленных следственными органами, указано, что Ярыжев вынес слишком мягкий приговор Картоеву, связанному с террористической деятельностью. Речь идет о членах баталхаджинской террористической организации (Боевое крыло группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России).

Ярыжев назначил условное наказание и выпустил на свободу родственников экстремистов, у которых силовики изъяли гранатомет, гранату и пистолет Макарова, выполняя указание председателя Совета судей Ингушетии Магомеда Аушева.

Аушев лишен статуса судьи и находится под следствием, которое считает, что он получил взятки от застройщика Адама Картоева за незаконные решения в пользу баталхаджинцев. Они, по версии правоохранителей, передали оружие и патроны террористам для нападения на «Крокус Сити Холл» и обеспечили транспортом и квартирой соучастников теракта против генерала Игоря Кириллова.

7 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии трех адвокатов по подозрению в даче взяток судье Верховного суда республики Сергею Бойчуку. Он также попал под следствие по делу Аушева за получение взяток.