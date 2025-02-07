Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:06, 7 февраля 2025Силовые структуры

Российский судья брал взятки от адвокатов через жену

«Ъ»: ФСБ задержала трех адвокатов за дачу взяток судье ВС Ингушетии Бойчуку
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии трех адвокатов по подозрению в даче взяток судье Верховного суда республики Сергею Бойчуку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, задержаны Сергей Табуев, Исрапил Боков и Наталья Лонерт — супруга судьи, через которую, по версии следствия, шла передача взяток. Сам Бойчук тоже стал фигурантом дела за получение незаконного вознаграждения.

По версии следствия, весной 2023 года Табуев передал через Лонерт ее мужу-судье 100 тысяч рублей за помощь в деле двух граждан Вьетнама, которым грозило выдворение из России за нарушение миграционного законодательства. Адвокат Боков с помощью 150 тысяч рублей добился от судьи Бойчука смягчения наказания фигуранту дела о психотропных веществах.

Адвокатов доставят в Москву, где будет решаться вопрос об их аресте.

Судья Бойчук был лишен своих полномочий, он находится под следствием вместе с бывшим председателем Магасского райсуда Магомедом Аушевым по уголовному делу о получении взятки от застройщика Адама Картоева за незаконные решения в пользу участников признанного террористическим и запрещенного в России боевого крыла группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего судьи Шахтинского городского суда за мошенничество с социальными выплатами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал объяснил свой выход из состава комитета Госдумы по обороне

      Стоимость российской нефти упала ниже ценового потолка

      Польские фермеры освистали главу Еврокомиссии

      На Украине сообщили о превосходящем количестве вооружения Запада у Киева

      Квартиры в Москве стали чаще покупать за наличные

      Раскрыты детали рождения ребенка Жизель Бюндхен

      Глава сотрудничавшей с Минобороны российской фирмы стал фигурантом дела о мошенничестве

      Анна Asti рассталась с мужем

      Сотрудники авиакомпании создали чат для сплетен о коллегах и нарвались на расследование

      На Украине опровергли неудачный запуск «Орешника»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше