Бывший российский судья фальсифицировал протоколы заседаний и стал фигурантом дела

СК возбудил дело против бывшего судьи из Шахт за мошенничество с соцвыплатами

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего судьи Шахтинского городского суда за мошенничество с социальными выплатами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

По версии следствия, в период с сентября 2018 года по декабрь 2021-го экс-судья, действуя в составе организованной группы, фальсифицировал протоколы судебных заседаний и выносил заведомо подложные решения о предоставлении соцвыплат при переселении из ветхого жилья гражданам, не имеющим на это права. В результате бюджет получил ущерб в особо крупном размере.

Сейчас бывшему судье уже предъявлены обвинения по статьям 305 («Вынесение заведомо неправосудного решения»), 292 («Служебный подлог»), 159.2 («Мошенничество при получении выплат), 30 и 159.2 («Покушение на мошенничество при получении выплат») УК РФ. Он находится под домашним арестом.

Речь идет о бывшем судье Шахтинского городского суда Сергее Шаме. Его полномочия были прекращены региональной квалификационной коллегией судей.

Ранее сотрудники ФСБ уличили экс-судью Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону в получении взятки на сумму 2,4 миллиона рублей за помощь с закрытием уголовного дела.