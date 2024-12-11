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13:08, 11 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ уличила бывшего судью в получении взятки на 2,4 миллиона рублей

Экс-судья из Ростова-на-Дону получил 2,4 млн руб. за помощь в закрытии дела
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ уличили бывшего судью Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону в получении взятки на сумму 2,4 миллиона рублей за помощь с закрытием уголовного дела. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным ФСБ, фигурант дела, выполняя обязанности судьи, с марта по апрель 2021 года получил от гражданина незаконное вознаграждение, обещая освободить его от уголовной ответственности. Деньги предназначались коллеге из другого районного суда, в производстве которого находилось дело взяткодателя. Однако подозреваемый оставил 2,4 миллиона рублей себе, а свое обещание помочь с решением вопроса не выполнил.

7 ноября Преображенский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшую судью Ольгу Колесниченко за посредничество в коррупции.

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