Бывшие российские судья и юрист получили по четыре года за посредничество во взятке

В Москве суд дал 4 года колонии экс-судье Колесниченко и юристу Ефграфовой

Преображенский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшую судью Ольгу Колесниченко за посредничество в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Такое же наказание за это же преступление суд назначил бывшей главе юридической фирмы Татьяне Ефграфовой. Обе взяты под стражу в зале суда после оглашения приговора по уголовному делу о взяточничестве.

Также осужденные должны выплатить штраф в размере однократной суммы взятки.

По версии следствия, в 2022 году Колесниченко сыграла ключевую роль в передаче взятки судье Хамовнического суда Москвы Татьяне Перепелковой, которая рассматривала гражданское дело о признании права собственности. Колесниченко предложила коллеге назначить выгодную для одной из сторон экспертизу, однако та отказалась и обратилась к правоохранителям.