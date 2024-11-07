Российской экс-судье запросили четыре года колонии

В Москве запросили 4 года колонии для экс-судьи Колесниченко по делу о взятке

В Москве гособвинитель запросил четыре года колонии общего режима для бывшей судьи Гагаринского суда Ольги Колесниченко, обвиняемой в посредничестве в передаче взятки. Об этом сообщают «Ведомости».

Также, по данным источника, Колесниченко просят запретить заниматься занимать должность в судебной и правоохранительной системах на четыре года, а также выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей. Приговор по делу вынесут 7 ноября в Преображенском суде Москвы.

По версии следствия, в 2022 году Колесниченко сыграла ключевую роль в передаче взятки судье Хамовнического суда Москвы Татьяне Перепелковой, которая рассматривала гражданское дело о признании права собственности. Колесниченко предложила коллеге назначить выгодную для одной из сторон экспертизу, однако та отказалась и обратилась к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что замгубернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину грозят новые обвинения из-за взятки.

