Арестованному замгубернатора российского региона грозят новые обвинения

Замгубернатора Тюменской области Вахрину грозят новые обвинения из-за взятки

Следователи могут предъявить новые обвинения заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину по делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Также новые обвинения грозят директору ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексею Гоцыку. По данным источника, его и Вахрина намерены допросить, получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз и выполнить другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений.

Вахрин обвиняется в совершении преступления по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, Гоцык — по части 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что сумма взятки составляет 18,7 миллиона рублей.