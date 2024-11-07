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07:20, 7 ноября 2024Силовые структуры

Арестованному замгубернатора российского региона грозят новые обвинения

Замгубернатора Тюменской области Вахрину грозят новые обвинения из-за взятки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Следователи могут предъявить новые обвинения заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину по делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Также новые обвинения грозят директору ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексею Гоцыку. По данным источника, его и Вахрина намерены допросить, получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз и выполнить другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений.

Вахрин обвиняется в совершении преступления по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, Гоцык — по части 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что сумма взятки составляет 18,7 миллиона рублей.

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