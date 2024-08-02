Раскрыта сумма полученной арестованным замгубернатора российского региона взятки

Арестованный замглавы Тюменской области Вахрин получил 18,7 млн рублей взятки

Арестованный по коррупционному делу заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин получил 18,7 миллиона рублей взятки. Такую сумму раскрывает РИА Новости со ссылкой на слова следователя в суде.

Замглавы региона обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 («Получении взятки в особо крупном размере») УК РФ. По предварительным данным, он мог получить деньги от одного из девелоперов, работающих в Тюменской области.

В начале июня Басманный суд Москвы отправил Вахрина под стражу до 6 августа.

В тот же день был арестован и директор компании «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык по статье о даче взятки в особо крупном размере. По некоторым данным, он является фигурантом дела Вахрина.

