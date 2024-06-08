Замгубернатора российского региона арестовали по обвинению во взятке

Замглавы Тюменской области Вахрин арестован по обвинению в получении взятки

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Вахрин взят под стражу до 6 августа. Такое решение вынес Басманный суд столицы в субботу, 8 июня. Добавляется, что замглавы региона обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ.

Также суд арестовал и директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка, который назван фигурантом по делу о даче взятки Вахрину. Девелопер также взят под стражу на 1 месяц и 29 суток. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере.

Как отмечает «Интерфакс», по некоторым данным, Вахрин мог получить взятку от одного из девелоперов, работающих в регионе. Он был назначен на должность замгубернатора в 2012 году, курировал ЖКХ, департаменты тарифной и ценовой политики, информатизации и ряд других направлений.

В мае заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки в 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, в июне был задержан депутат Тюменской городской думы Андрей Ким при получении взятки в три миллиона рублей.

За денежное вознаграждение парламентарий якобы обещал помочь с решением вопроса в отрасли ЖКХ.