Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:03, 8 июня 2024Силовые структуры

Замгубернатора российского региона арестовали по обвинению во взятке

Замглавы Тюменской области Вахрин арестован по обвинению в получении взятки

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Вахрин взят под стражу до 6 августа. Такое решение вынес Басманный суд столицы в субботу, 8 июня. Добавляется, что замглавы региона обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ.

Также суд арестовал и директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка, который назван фигурантом по делу о даче взятки Вахрину. Девелопер также взят под стражу на 1 месяц и 29 суток. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере.

Как отмечает «Интерфакс», по некоторым данным, Вахрин мог получить взятку от одного из девелоперов, работающих в регионе. Он был назначен на должность замгубернатора в 2012 году, курировал ЖКХ, департаменты тарифной и ценовой политики, информатизации и ряд других направлений.

В мае заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки в 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, в июне был задержан депутат Тюменской городской думы Андрей Ким при получении взятки в три миллиона рублей.
За денежное вознаграждение парламентарий якобы обещал помочь с решением вопроса в отрасли ЖКХ.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обратился к Путину. Он призвал российского президента признать, что «Украина сильна»

      Тарасова оценила рекламу Олимпиады в Париже с Исинбаевой и флагом России

      КНДР вновь отправила шары с мусором в сторону Южной Кореи

      Замгубернатора российского региона арестовали по обвинению во взятке

      «Погибает сам, но спасает семь жизней». Хирург в зоне СВО после операции закрыл своим телом военных от беспилотника

      Байден назвал две угрозы существованию человечества

      Раскрыта реакция ПСЖ на возможный срыв трансфера Сафонова

      Пьяный водитель на Maserati сбил двоих детей в Подмосковье

      В Ленинградской области КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом

      Пассажирский Boeing сшиб несколько фонарей при посадке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше