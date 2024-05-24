Раскрыта сумма полученной замгубернатора Краснодарского края взятки

Замглавы Краснодарского края Власов получил взятку в размере 1,3 млн рублей

Начало событий в новости Замглавы российского региона задержали при получении взятки

Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов получил 1,3 миллиона рублей в качестве взятки. Полученную чиновником сумму раскрывает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сергея Власова, предварительно, задержали во время получения взятки в 1,3 миллиона [рублей]», — приводит слова собеседника агентство.

О задержании замглавы Краснодарского края стало известно ранее 24 мая. Уточнялось, что он был пойман в момент получения взятки.

Известно, что Сергей Власов занимал должность вице-губернатора региона с 1 декабря 2022 года. Он курировал работу в сфере архитектуры, градостроительства и надзора в строительной сфере, а также работу Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

