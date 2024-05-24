Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:55, 24 мая 2024Силовые структуры

Раскрыта сумма полученной замгубернатора Краснодарского края взятки

Замглавы Краснодарского края Власов получил взятку в размере 1,3 млн рублей
Начало событий в новости Замглавы российского региона задержали при получении взятки

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов получил 1,3 миллиона рублей в качестве взятки. Полученную чиновником сумму раскрывает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сергея Власова, предварительно, задержали во время получения взятки в 1,3 миллиона [рублей]», — приводит слова собеседника агентство.

О задержании замглавы Краснодарского края стало известно ранее 24 мая. Уточнялось, что он был пойман в момент получения взятки.

Известно, что Сергей Власов занимал должность вице-губернатора региона с 1 декабря 2022 года. Он курировал работу в сфере архитектуры, градостроительства и надзора в строительной сфере, а также работу Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Авторитетного среди военных генерала Попова не выпустили из СИЗО. Он шутил и заявил в суде, что «бывало и хуже»

      В Госдуме подписали рекомендации по совершенствованию налоговой системы

      В Белоруссии задержали двоих граждан Таджикистана за подготовку к теракту

      Основатель Nvidia резко разбогател

      Раскрыта сумма полученной замгубернатора Краснодарского края взятки

      Певицу Нюшу заподозрили в пластике лица

      В России испытают робота-сапера

      Раскрыта дата выхода полнометражного фильма по сериалу «Король и Шут»

      Фитнес-тренер дала советы по выбору одежды и обуви для скандинавской ходьбы

      Госдеп США назвал Китай действующим лицом конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше