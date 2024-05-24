Замглавы российского региона задержали при получении взятки

Замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали при получении взятки

Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Другие подробности не уточняются. Согласно сведениям на официальном сайте администрации региона, Власов был назначен на должность вице-губернатора 1 декабря 2022 года. На своем посту он курировал работу в сфере архитектуры, градостроительства и надзора в строительной сфере, а также работу Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Ранее суд в Москве приговорил к девяти годам колонии начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Кунцево Татьяну Фролову. Ее признали виновной по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.