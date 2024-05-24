В Москве начальнику отдела по вопросам миграции дали срок за взятки

В Москве начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД Кунцево дали срок за взятки

В Москве к девяти годам колонии приговорили начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Кунцево. Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Как установил суд, осужденная — Татьяна Фролова ежемесячно получала денежные средства за упрощение процедуры миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства РФ. Ее признали виновной по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Осужденную лишили права занимать должности в госслужбе, связанные с осуществлением функция представителя власти.

17 мая сообщалось, что четырех экс-полицейских задержали за содействие нелегальным мигрантам в Москве.