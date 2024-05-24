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19:08, 24 мая 2024Силовые структуры

В Москве начальнику отдела по вопросам миграции дали срок за взятки

В Москве начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД Кунцево дали срок за взятки

Фото: Телеграм канал судов общей юрисдикции города Москвы

В Москве к девяти годам колонии приговорили начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Кунцево. Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Как установил суд, осужденная — Татьяна Фролова ежемесячно получала денежные средства за упрощение процедуры миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства РФ. Ее признали виновной по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Осужденную лишили права занимать должности в госслужбе, связанные с осуществлением функция представителя власти.

17 мая сообщалось, что четырех экс-полицейских задержали за содействие нелегальным мигрантам в Москве.

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      Владимир Седов
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