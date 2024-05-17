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16:50, 17 мая 2024Силовые структуры

Четырех экс-полицейских задержали за содействие нелегальным мигрантам в Москве

В Москве задержали полицейских, помогавших нелегальным мигрантам за взятки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве задержали бывшего сотрудника столичного управления по вопросам миграции. Об этом в пятницу, 17 мая, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, силовик и три его сообщника из числа бывших сотрудников правоохранительных органов систематически получали взятки от представителей столичных строительных объектов, которые допускали к работе нелегальных мигрантов, прибывающих в Россию. За своей содействие организации нелегальной миграции силовики с января 2022 по декабрь 2023 года получили свыше 20 миллионов рублей.

В отношении трех обвиняемых ранее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четвертому задержанному изберут меру пресечения в ближайшее время. Также силовиками произведен обыск на одном из строительных объектов, в ходе которого выявлено 27 нелегальных мигрантов, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации. Приняты меры к их выдворению.

Ранее 17 мая сообщалось, что по делу об организации незаконной миграции правоохранители задержали четырех высокопоставленных сотрудников из руководства полиции Тульской области.

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      Владимир Седов
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