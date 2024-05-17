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15:54, 17 мая 2024Силовые структуры

Полковник полиции и его сообщники задержаны за организацию незаконной миграции

Высокопоставленных полицейских Тулы обвинили в организации незаконной миграции

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Четырех высокопоставленных сотрудников из руководства полиции Тульской области задержали по делу об организации незаконной миграции. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает издание РБК.

По данным издания, дело возбудили в отношении начальника управления по вопросам миграции Дениса Оськина, полковника полиции Елены Боровик, ведущего специалиста отделения по работе с соотечественниками и беженцами и начальников разрешительно-визового отдела. В отношении всех четверых ведется служебная проверка.

Возбуждено дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и организации незаконной миграции. Следствие полагает, что подозреваемые организовали незаконное пребывание в России минимум 700 иностранных граждан, помогая им с постановкой на учет и регистрацией за денежное вознаграждение.

16 мая сообщалось, что в Петербурге сотрудники полиции выявили канал нелегальной миграции, участники которого легализовали более семи тысяч иностранцев с помощью портала «Госуслуги».

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      Владимир Седов
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