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14:34, 16 мая 2024Силовые структуры

В российском городе выявили канал нелегальной миграции через портал «Госуслуг»

В Петербурге 18 человек легализовали 7 тысяч мигрантов через портал «Госуслуг»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Петербурге сотрудники полиции выявили канал нелегальной миграции, участники которого легализовали более семи тысяч иностранцев с помощью портала «Госуслуг». Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, преступная группа состояла из 18 россиян и граждан ближнего зарубежья. Для осуществления противоправной деятельности они создали три юридических лица, через которые фиктивно ставили мигрантов на учет и оказывали услуги по получению трудовых патентов.

Известно, что миграционные документы они подделывали с помощью фальшивых бланков. По информации Волк, злоумышленники также использовали как минимум десять взломанных аккаунтов на портале «Госуслуг», чтобы оформить иностранцам регистрацию по местам жительства ничего не подозревающих петербуржцев.

Всего, по предварительным данным, группа успела легализовать более семи тысяч мигрантов, которые платили за такую услугу от 27 тысяч до 35 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

Ранее ФСБ в Приморье задержала группу организаторов незаконной миграции. Известно, что они легализовали незаконно пребывающих в России граждан Таджикистана и Узбекистана.

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      Олеся Мицкевич
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