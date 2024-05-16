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07:30, 16 мая 2024Силовые структуры

ФСБ задержала группу организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии

В Приморье ФСБ задержала группу организаторов незаконной миграции

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Приморье ФСБ задержала группу организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

Силовикам удалось пресечь деятельность группы, легализирующей незаконно пребывающих в России граждан Таджикистана и Узбекистана. Отмечается, что среди задержанных есть этнические таджики.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Фигурантов этого дела отправили в СИЗО.

Ранее Министр внутренних дел Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов о владении русским языком. Колокольцев также потребовал выявить уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования и принимать жесткие меры в случае злоупотребления правовыми статусами.

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      Екатерина Кашурникова
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