В Приморье ФСБ задержала группу организаторов незаконной миграции

В Приморье ФСБ задержала группу организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

Силовикам удалось пресечь деятельность группы, легализирующей незаконно пребывающих в России граждан Таджикистана и Узбекистана. Отмечается, что среди задержанных есть этнические таджики.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Фигурантов этого дела отправили в СИЗО.

Ранее Министр внутренних дел Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов о владении русским языком. Колокольцев также потребовал выявить уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования и принимать жесткие меры в случае злоупотребления правовыми статусами.