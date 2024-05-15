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15:22, 15 мая 2024Силовые структуры

В МВД призвали усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов

Колокольцев призвал усилить борьбу с выдачей поддельных сертификатов мигрантам
Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев призвали усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов о владении русским языком. Об этом сообщает ТАСС.

Колокольцев также потребовал выявить уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования и принимать жесткие меры в случае злоупотребления правовыми статусами.

Ранее Колокольцев сообщил, что МВД России намерено провести реформу в миграционной сфере.

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