Силовые структуры
В МВД призвали усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов
Колокольцев призвал усилить борьбу с выдачей поддельных сертификатов мигрантам
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев призвали усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов о владении русским языком. Об этом сообщает ТАСС.
Колокольцев также потребовал выявить уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования и принимать жесткие меры в случае злоупотребления правовыми статусами.
Ранее Колокольцев сообщил, что МВД России намерено провести реформу в миграционной сфере.