В МВД призвали усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов

Колокольцев призвал усилить борьбу с выдачей поддельных сертификатов мигрантам

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев призвали усилить борьбу с выдачей мигрантам поддельных сертификатов о владении русским языком. Об этом сообщает ТАСС.

Колокольцев также потребовал выявить уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования и принимать жесткие меры в случае злоупотребления правовыми статусами.

Ранее Колокольцев сообщил, что МВД России намерено провести реформу в миграционной сфере.