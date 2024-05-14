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15:30, 14 мая 2024Силовые структуры

Глава МВД России анонсировал реформу в миграционной сфере

Колокольцев: МВД России готовит реформу в миграционной сфере

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

МВД России намерено провести реформу в миграционной сфере. Об этом заявил врио главы ведомства Владимир Колокольцев, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.

Он анонсировал изменения в регулировании трудовой миграции и ужесточение контроля за приезжающими в страну иностранцами.

1 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о завершении подготовки законопроекта, направленного на усиление контроля за миграцией. Документ содержит ряд изменений в сфере миграционного законодательства. В частности, срок временного пребывания иностранных граждан на территории России сокращается до 90 дней в течение календарного года. Также вводится обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование всех прибывающих в страну.

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      Любовь Ширижик
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