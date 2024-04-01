В России подготовили законопроект с ужесточением контроля за миграцией

МВД РФ завершило работу над законопроектом, ужесточающим контроль за миграцией

В России завершена подготовка законопроекта, направленного на ужесточение контроля за миграцией. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Документ содержит ряд изменений в сфере миграционного законодательства, в частности срок временного пребывания иностранных граждан на территории России сокращается до 90 дней в течение календарного года. Обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование всех прибывающих в страну.

Вводится правоохранительный режим «контролируемое пребывание» в отношении иностранцев на нелегальном положении. Усиливается государственный контроль над работодателями, принимающими иностранных граждан.