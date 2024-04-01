Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:38, 1 апреля 2024Силовые структуры

В России подготовили законопроект с ужесточением контроля за миграцией

МВД РФ завершило работу над законопроектом, ужесточающим контроль за миграцией
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России завершена подготовка законопроекта, направленного на ужесточение контроля за миграцией. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Документ содержит ряд изменений в сфере миграционного законодательства, в частности срок временного пребывания иностранных граждан на территории России сокращается до 90 дней в течение календарного года. Обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование всех прибывающих в страну.

Вводится правоохранительный режим «контролируемое пребывание» в отношении иностранцев на нелегальном положении. Усиливается государственный контроль над работодателями, принимающими иностранных граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Удары, каких еще не было». В Британии рассказали о самом мощном ударе Российской армии по ВСУ за все время спецоперации

      США назвали главными выигравшими от ограничений добычи нефти ОПЕК+

      В Казахстане предотвратили теракт

      Девушка купила браслет в секонд-хенде и удивила подписчиков ценной находкой

      Мужчине попалась игла в купленном в кондитерской десерте

      Звезда телешоу рассказала о своем состоянии после перелома позвоночника

      Названы последствия завершения президентского срока Зеленского

      Число не готовых к уступкам ради мира украинцев сократилось

      Путин поручил продлить льготную ипотеку

      Двое сотрудников Ростехнадзора задержаны из-за ЧП на руднике «Пионер»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше