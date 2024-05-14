Глава МВД назвал долю совершенных иностранцами преступлений в России

Глава МВД Колокольцев: мигрантами в РФ совершается всего 4 процента преступлений

Мигрантами в России совершается всего 4 процента преступлений. Об этом заявил врио главы ведомства Владимир Колокольцев, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.

Он сказал, что эта цифра не столь высока, однако глава кандидат на должность министра внутренних дел России признал, что поведение мигрантов создает напряженность в обществе. «И мы вынуждены реагировать на единичные случаи. Они ведут себя таким образом, что все общество будоражится», — отметил он.

Также Колокольцев рассказал, что МВД России намерено провести реформу в миграционной сфере. Он анонсировал изменения в регулировании трудовой миграции и ужесточение контроля за приезжающими в страну иностранцами.