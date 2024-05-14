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16:11, 14 мая 2024Силовые структуры

МВД предложило разрешить следствию приостанавливать банковские операции без суда

МВД предлагает разрешить следствию приостанавливать банковские операции без суда
Начало событий в новости Глава МВД назвал долю совершенных иностранцами преступлений в России
Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Исполняющий обязанности главы МВД России Владимир Колокольцев предложил разрешить следователям приостанавливать банковские операции в экстренных случаях без решения суда. Его слова передает ТАСС.

Выступая в Совете Федерации, он сказал, что необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции, получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях, не требующих отлагательств.

Также Колокольцев заявил, что мигрантами в России совершается всего четыре процента преступлений. Он сказал, что эта цифра не столь высока, однако признал, что поведение мигрантов создает напряженность в обществе. «Мы вынуждены реагировать на единичные случаи. Они ведут себя таким образом, что все общество будоражится», — отметил он.

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      Анна Габай
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