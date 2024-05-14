МВД предложило разрешить следствию приостанавливать банковские операции без суда

МВД предлагает разрешить следствию приостанавливать банковские операции без суда

Исполняющий обязанности главы МВД России Владимир Колокольцев предложил разрешить следователям приостанавливать банковские операции в экстренных случаях без решения суда. Его слова передает ТАСС.

Выступая в Совете Федерации, он сказал, что необходимо наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции, получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях, не требующих отлагательств.

Также Колокольцев заявил, что мигрантами в России совершается всего четыре процента преступлений. Он сказал, что эта цифра не столь высока, однако признал, что поведение мигрантов создает напряженность в обществе. «Мы вынуждены реагировать на единичные случаи. Они ведут себя таким образом, что все общество будоражится», — отметил он.