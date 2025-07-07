Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:33, 7 июля 2025Силовые структуры

Раскрыты перспективы процесса над лидером «Левого фронта» из-за подозрений к судье

Адвокат Аграновский: Процесс над Удальцовым может начаться заново из-за судьи
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Судебный процесс над лидером «Левого фронта» Сергеем Удальцовым (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), обвиняемым в оправдании терроризма, может начаться заново. Об этом РИА Новости заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

По его мнению, подобные перспективы возможны в связи с появившимися против военного судьи Альберта Тришкина подозрениями в совершении им преступления. Именно он рассматривает дело в отношении Удальцова.

Сейчас слушания приостановлены из-за проведения новой лингвистической экспертизы, добавил защитник.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с представлением, в котором просит разрешения возбудить уголовное дело против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия»). Фабула дела неизвестна.

ВККС назначила на 16 июля рассмотрение представления Бастрыкина.

В апреле 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Удальцова. Он свою вину не признает.

Основанием для расследования стал его пост в Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которые проходят по делу о терроризме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил об отсутствии права у Киева претендовать на территориальную целостность

    Самолет с россиянами на борту приготовился к экстренной посадке в Москве из-за поломки

    Туск раскрыл детали спецоперации на границе с Германией

    Россиянин ушел на СВО из-за долгов по алиментам

    В Госдуму внесли проект о повышении госпошлин

    В России отреагировали на анонс Трампом торговых пошлин в отношении сторонников БРИКС

    Выявлена неожиданная причина психических расстройств

    Стас Пьеха назвал способ обрести внутренний стержень

    Товарооборот России с рядом стран вырос в полтора раза

    Симоньян рассказала о проблемах со здоровьем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости