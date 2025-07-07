Раскрыты перспективы процесса над лидером «Левого фронта» из-за подозрений к судье

Адвокат Аграновский: Процесс над Удальцовым может начаться заново из-за судьи

Судебный процесс над лидером «Левого фронта» Сергеем Удальцовым (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), обвиняемым в оправдании терроризма, может начаться заново. Об этом РИА Новости заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

По его мнению, подобные перспективы возможны в связи с появившимися против военного судьи Альберта Тришкина подозрениями в совершении им преступления. Именно он рассматривает дело в отношении Удальцова.

Сейчас слушания приостановлены из-за проведения новой лингвистической экспертизы, добавил защитник.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с представлением, в котором просит разрешения возбудить уголовное дело против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия или других предметов в качестве оружия»). Фабула дела неизвестна.

ВККС назначила на 16 июля рассмотрение представления Бастрыкина.

В апреле 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Удальцова. Он свою вину не признает.

Основанием для расследования стал его пост в Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которые проходят по делу о терроризме.

