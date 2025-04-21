Суд приступил к рассмотрению дела лидера «Левого фронта» об оправдании терроризма

Военный суд приступил к рассмотрению дела лидера «Левого фронта» Удальцова

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Удальцова Дмитрия Аграновского.

По его словам, процесс начался, было оглашено обвинительное заключение, Удальцов вину не признал. Также адвокат отметил, что было заявлено ходатайство о возвращении дела в прокуратуру.

1 апреля Удальцову продлили арест на полгода. Причиной возбуждения уголовного дела в отношении него стал его пост в Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которые проходят по делу о терроризме.