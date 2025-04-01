Лидеру «Левого фронта» продлили арест по делу об оправдании терроризма

Суд продлил арест лидеру «Левого фронта» Удальцову по делу о терроризме

Второй западный окружной военный суд продлил арест лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Удальцов будет под стражей еще полгода, до 23 сентября. Его дело уже поступило в суд для рассмотрения по существу. Первое заседание пройдет 21 апреля.

Ранее сообщалось, что причиной возбуждения уголовного дела в отношении лидера «Левого фронта» стал его пост в Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которые проходят по делу о терроризме. Удальцов не признает вину.