Лидера «Левого фронта» оставили в СИЗО по делу об оправдании терроризма

В Москве суд оставил в СИЗО до 15 ноября лидера «Левого фронта» Удальцова

Мосгорсуд оставил под арестом лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, суд отклонил апелляцию защиты на решение о продлении Удальцову содержания под стражей. Он останется в СИЗО до 15 ноября.

Ранее сообщалось, что причиной возбуждения уголовного дела в отношении лидера «Левого фронта» стал его пост в Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которые проходят по делу о терроризме. Удальцов не признает вину.

18 сентября Мосгорсуд также оставил под арестом блогера Елену Блиновскую.