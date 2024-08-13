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00:38, 13 августа 2024Силовые структуры

Лидеру «Левого фронта» продлили арест по делу об оправдании терроризма

Лидеру «Левого фронта» Удальцову продлили арест по делу об оправдании терроризма

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Басманный суд Москвы продлил арест лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма. Он останется под стражей до 15 ноября, сообщила ТАСС адвокат Удальцова Виолетта Волкова.

Решение о продлении ареста суд принял по ходатайству СК РФ. Адвокаты обвиняемого планируют его оспорить.

До этого Удальцову продлевали арест до 15 августа 2024 года. Ему вменяют часть 2 статьи 205.2 («Оправдание терроризма с использованием интернета») УК РФ. Причиной стал его пост в Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которые проходят по делу о терроризме. Удальцов не признает вину.

Ранее лидер «Левого фронта» уже был судим — в 2014 году его приговорили к 4,5 годам колонии за организацию массовых беспорядков.

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