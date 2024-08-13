Лидеру «Левого фронта» продлили арест по делу об оправдании терроризма

Лидеру «Левого фронта» Удальцову продлили арест по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы продлил арест лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма. Он останется под стражей до 15 ноября, сообщила ТАСС адвокат Удальцова Виолетта Волкова.

Решение о продлении ареста суд принял по ходатайству СК РФ. Адвокаты обвиняемого планируют его оспорить.

До этого Удальцову продлевали арест до 15 августа 2024 года. Ему вменяют часть 2 статьи 205.2 («Оправдание терроризма с использованием интернета») УК РФ. Причиной стал его пост в Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которые проходят по делу о терроризме. Удальцов не признает вину.

Ранее лидер «Левого фронта» уже был судим — в 2014 году его приговорили к 4,5 годам колонии за организацию массовых беспорядков.