Лидера «Левого фронта» оставили под стражей по делу об оправдании терроризма

Суд в Москве оставил под стражей лидера «Левого фронта» Удальцова

Мосгорсуд оставил в СИЗО лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, суд отклонил жалобу защиту и признал законным постановление суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей Удальцову до 15 августа.

14 мая Басманный суд Москвы продлил арест лидеру «Левого фронта». Ему вменяется часть 2 статьи 205.2 («Оправдание терроризма с использованием интернета») УК РФ. Причиной стал его пост в Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которые проходят по делу о терроризме. Удальцов не признает вину.

Удальцов уже был судим. В 2014 году он получил 4,5 года колонии за организацию массовых беспорядков. В список террористов и экстремистов его внесли 9 февраля.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил без изменений меру пресечения журналистке Надежде Кеворковой (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).