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15:02, 9 февраля 2024Силовые структуры

Глава «Левого фронта» Удальцов попал в список террористов

Росфинмониторинг внес главу «Левого фронта» Удальцова в список террористов

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Арестованный глава «Левого фронта» активист Сергей Удальцов попал в список террористов и экстремистов, сообщает РИА Новости.

Решение о включении его в перечень принял Росфинмониторинг.

12 января по решению Басманного суда Москвы Удальцова арестовали до 15 февраля по делу об оправдании терроризма. Он не признает вину и готов отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине.

По словам Удальцова, публикации, из-за которых следователи возбудили дело, были размещены в поддержку «ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм».

«Они были участниками марксистского кружка», — заявил он в суде.

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      Любовь Ширижик
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