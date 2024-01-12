Лидера «Левого фронта» Удальцова отправили в СИЗО

В Москве суд арестовал лидера «Левого фронта» Удальцова

Басманный суд Москвы арестовал лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следствия, которое считает, что он в интернете размещал публикации, поддерживающие действия лиц, обвиняемых в террористической деятельности. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана до 15 февраля. Удальцова отправили в СИЗО.

В суде он заявил, что дело против него было возбуждено из-за постов в поддержку участников марксистского кружка в Уфе, которых ФСБ задержала в марте 2022 года. У них дома были изъяты гранаты, коктейли Молотова и экстремистская литература.

Активист не признает свою вину. Его задержали утром 11 января после обысков.