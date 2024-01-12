Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:15, 12 января 2024Силовые структуры

Лидера «Левого фронта» Удальцова отправили в СИЗО

В Москве суд арестовал лидера «Левого фронта» Удальцова
Начало событий в новости Лидер «Левого фронта» отказался признавать вину в оправдании терроризма

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следствия, которое считает, что он в интернете размещал публикации, поддерживающие действия лиц, обвиняемых в террористической деятельности. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана до 15 февраля. Удальцова отправили в СИЗО.

В суде он заявил, что дело против него было возбуждено из-за постов в поддержку участников марксистского кружка в Уфе, которых ФСБ задержала в марте 2022 года. У них дома были изъяты гранаты, коктейли Молотова и экстремистская литература.

Активист не признает свою вину. Его задержали утром 11 января после обысков.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Пытаются превратить Красное море в море крови». Россия, Турция и другие страны осудили удары США по Йемену

      Россиянин расправился с девушкой на лестничной клетке из-за ревности

      Уволенный из-за доноса кот Сергей получил предложение о работе от кота Франца

      Разин подтвердил уход от первой гражданской жены во время ее беременности

      В Европе решили разобраться в причинах дешевизны электромобилей из Китая

      Стилистка назвала самую модную обувь на 2024 год

      Pixar решила сократить сотни человек

      Болгария нашла замену российской нефти

      В Астане снесли памятник Назарбаеву

      В Киргизии предложили бороться с вебкамом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости