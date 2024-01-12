Лидер «Левого фронта» отказался признавать вину в оправдании терроризма

Лидер «Левого фронта» Удальцов отказался признавать вину в оправдании терроризма

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов отказался признавать вину в оправдании терроризма в интернете во время судебного заседания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале Басманного суда Москвы.

По словам Удальцова, публикации, из-за которых следователи возбудили дело, были размещены в поддержку «ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм».

«Они были участниками марксистского кружка», — передает слова лидера «Левого фронта» агентство.

Ранее адвокат Виолетта Волкова заявляла, что в действиях ее подзащитного нет состава преступления. Удальцов обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Оправдание терроризма с использованием интернета») УК РФ.

