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15:34, 12 января 2024Силовые структуры

Лидер «Левого фронта» отказался признавать вину в оправдании терроризма

Лидер «Левого фронта» Удальцов отказался признавать вину в оправдании терроризма
Сергей Удальцов

Сергей Удальцов. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов отказался признавать вину в оправдании терроризма в интернете во время судебного заседания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале Басманного суда Москвы.

По словам Удальцова, публикации, из-за которых следователи возбудили дело, были размещены в поддержку «ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм».

«Они были участниками марксистского кружка», — передает слова лидера «Левого фронта» агентство.

Ранее адвокат Виолетта Волкова заявляла, что в действиях ее подзащитного нет состава преступления. Удальцов обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Оправдание терроризма с использованием интернета») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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