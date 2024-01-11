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13:00, 11 января 2024Силовые структуры

Адвокат высказалась о причине возбуждения дела против Удальцова

Адвокат Волкова: дело против Удальцова завели за пост в соцсетях
Начало событий в новости Лидер «Левого фронта» Удальцов попал под следствие за оправдание терроризма

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Адвокат Виолетта Волкова высказалась о причине возбуждения уголовного дела против координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, сообщает РБК.

Волкова предположила, что основанием для привлечения к уголовной ответственности мог стать «какой-то его пост в соцсетях».

Удальцов сейчас находится на допросе в Следственном комитете России, который возбудил против него уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»). В ходе обысков у него дома силовики изъяли электронные носители и гаджеты.

Утром 11 января он написал в Telegram-канале, что в его квартиру пришли сотрудники полиции. Тогда визит правоохранителей он объяснил намерением провести у него обыск.

21 декабря Тверской суд Москвы назначил 40 часов обязательных работ Удальцову, который нарушил порядок проведения митинга. Незадолго до этого полицейские увезли активиста в отдел с Красной площади в Москве и составили в отношении него протокол о проведении несанкционированной акции.

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      Любовь Ширижик
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