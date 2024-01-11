Глава «Левого фронта» заявил о пришедшей к нему с обыском полиции
Глава «Левого фронта» Удальцов заявил, что полиция пришла к нему с обыском
Сотрудники полиции пришли к главе «Левого фронта» Сергею Удальцову. Об этом сам общественный деятель заявил в своем Telegram-канале.
По словам Удальцова, визит полиции объясняется намерением правоохранителей провести у него обыск.
«Ломятся в дверь, говорят что из полиции. Пришли с обыском», — заявил глава «Левого фронта».
Официальных комментариев от столичного МВД не поступало.
Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы назначил 40 часов обязательных работ для Сергея Удальцова, нарушившего порядок проведения митинга.