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09:42, 11 января 2024Россия

Глава «Левого фронта» заявил о пришедшей к нему с обыском полиции

Глава «Левого фронта» Удальцов заявил, что полиция пришла к нему с обыском

Фото: Павел Кашаев / Globalllookpress.com

Сотрудники полиции пришли к главе «Левого фронта» Сергею Удальцову. Об этом сам общественный деятель заявил в своем Telegram-канале.

По словам Удальцова, визит полиции объясняется намерением правоохранителей провести у него обыск.

«Ломятся в дверь, говорят что из полиции. Пришли с обыском», — заявил глава «Левого фронта».

Официальных комментариев от столичного МВД не поступало.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы назначил 40 часов обязательных работ для Сергея Удальцова, нарушившего порядок проведения митинга.

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      Марк Леонов
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