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19:19, 21 декабря 2023Силовые структуры

Главе «Левого фронта» назначили 40 часов работ за нарушения в проведении митинга

Суд Москвы назначил главе «Левого фронта» Удальцову 40 часов работ после митинга

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Тверской суд Москвы назначил 40 часов обязательных работ для координатора общественного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, нарушившего порядок проведения митинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Удальцова признали виновным по части 5 статьи 20.2 («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга») КоАП РФ.

Незадолго до этого в соцсетях Удальцов сам сообщил о своем задержании. По его словам, полицейские увезли его в отдел с Красной площади в Москве и заявили о составлении протокола о проведении несанкционированной акции.

Ранее фельдшеру частной скорой помощи из Видного назначили 240 часов обязательных работ после того, как он отказался везти в больницу мальчика с пневмонией

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      Олеся Мицкевич
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