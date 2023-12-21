Главе «Левого фронта» назначили 40 часов работ за нарушения в проведении митинга

Суд Москвы назначил главе «Левого фронта» Удальцову 40 часов работ после митинга

Тверской суд Москвы назначил 40 часов обязательных работ для координатора общественного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, нарушившего порядок проведения митинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Удальцова признали виновным по части 5 статьи 20.2 («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга») КоАП РФ.

Незадолго до этого в соцсетях Удальцов сам сообщил о своем задержании. По его словам, полицейские увезли его в отдел с Красной площади в Москве и заявили о составлении протокола о проведении несанкционированной акции.

Ранее фельдшеру частной скорой помощи из Видного назначили 240 часов обязательных работ после того, как он отказался везти в больницу мальчика с пневмонией

