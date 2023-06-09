Фельдшеру назначили обязательные работы за высадку матери с сыном из скорой

Фельдшеру назначили обязательные работы за высадку ребенка с пневмонией из скорой в Видном

Фельдшеру частной скорой помощи, который отказался везти в больницу и высадил из машины мальчика с пневмонией, назначили 240 часов обязательных работ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Суд отклонил иск родителей ребенка. Последние два месяца 52-летний фигурант, ранее судимый за смерть пациента, провел под домашним арестом.

25 марта стало известно, что в Подмосковье из частной скорой помощи высадили женщину с ее задыхающимся 13-летним сыном за неуплату 100 тысяч рублей. Такую сумму фельдшер требовал с родителей за транспортировку из Видного в Москву. Отец мальчика рассказал, что у ребенка диагностировали двустороннюю пневмонию.

Фельдшера задержали. Выяснилось, что в 2005 году, когда мужчина работал акушером-гинекологом в Волгограде, из-за его ошибки погиб плод 23-летней беременной россиянки. Позже женщина также скончалась от осложнений. В результате суд признал медика виновным и приговорил к 2,5 года колонии-поселения с запретом заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.

После истечения запрета мужчина переехал в Подмосковье и устроился заведующим подстанции скорой помощи в Истре. В 2022 году в ходе ссоры он прямо на работе избил подчиненную. В результате у женщины диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Тогда мужчина уволился и нашел новую работу в Видном.