Россиянку с задыхающимся сыном высадили из скорой помощи за неуплату 100 тысяч

Shot: в Подмосковье мать с задыхающимся сыном высадили из скорой за неуплату 100 тысяч

Мать с задыхающимся 13-летним сыном высадили из машины частной скорой помощи в Подмосковье за неуплату 100 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, такую сумму фельдшер требовал с родителей за транспортировку из Видного в Москву. Отец пояснил, что у сына ранее диагностировали двустороннюю пневмонию. По словам россиянина, ребенка забрали в реанимацию.

Врачи местной больницы не сумели стабилизировать состояние несовершеннолетнего. Там подросток мог дышать, только находясь в кислородной маске.

Его отцу удалось договориться, чтобы мальчика осмотрели московские медики. Мужчина решил отправить сына туда с матерью на частной скорой. Диспетчер рассказал жителю Подмосковья о расценках на услуги. Так, сам вызов обошелся в 15 тысяч рублей, по 200 рублей нужно было доплачивать за лишний километр. Кроме того, 4000 необходимо было отдать за кислород.

Когда частная скорая прибыла, фельдшер запросила с родителей 100 тысяч рублей. После этого отец вновь позвонил диспетчеру и тот согласился на то, чтобы услуги стоили 30 тысяч. По версии мужчины, после этого диспетчер не предупредил о скидке работника скорой.

Пока мать с 13-летним мальчиком везли в больницу, отец перевел 30 тысяч рублей. Фельдшер, увидев эту сумму, закатил скандал и высадил россиянку с больным ребенком. Отцу пришлось вызывать другую частную скорую. Мальчика успели довезти до столичной клиники, где он сейчас восстанавливается.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Кызыле после отказа врачей в госпитализации умерла девочка. Тогда региональной прокуратуре удалось установить, что скорая помощь доставила дочь россиян в больницу, однако после осмотра ей отказали в экстренной госпитализации из-за отсутствия показаний. Спустя шесть дней девочку вновь привезли в медучреждение, где она скончалась.

