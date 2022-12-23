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14:25, 23 декабря 2022Россия

В российском регионе после отказа врачей в госпитализации умерла девочка

В Туве после отказа врачей в экстренной госпитализации умерла девочка

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Кызыле после отказа врачей в госпитализации умерла девочка. Об этом сообщает прокуратура Республики Тыва на своем сайте.

В ведомство с просьбой провести проверку обратились родители ребенка. Как установила прокуратура, в мае скорая помощь доставила дочь россиян в больницу, однако после осмотра ей отказали в экстренной госпитализации из-за отсутствия показаний. Через шесть дней девочку вновь привезли в медучреждение, где она скончалась.

В прокуратуре сообщили, что проверка выявила факты халатности медиков. В период с 2016 по 2022 год врачи не назначили девочке необходимые исследования, из-за чего вовремя не выявили у нее онкологическое заболевание.

По материалам ведомства были возбуждены уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности. Их расследование находится на контроле прокуратуры.

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Константин Лысяков
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