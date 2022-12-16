Пролежавший три года в коме из-за врачей шестилетний мальчик умер в Подмосковье

В Солнечногорске умер шестилетний мальчик, пролежавший три кода в коме из-за ошибки врачей

В подмосковном городе Солнечногорске умер шестилетний мальчик, который три года пролежал в коме из-за ошибки стоматологов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, ребенок страдал от генетического заболевания — фенилкетонурии. В 2019 году родители привели сына в частную стоматологическую клинику для лечения зубов. Врачи сделали мальчику анестезию через дыхательные пути, однако превысили допустимую дозировку анестетика. В результате организм малыша перенасытился углекислым газом, и его сердце остановилось. Медикам удалось реанимировать ребенка, но он так и не пришел в сознание.

По итогам расследования уголовного дела под суд попали двое представителей клиники. Анестезиолог был приговорен к четырем годам тюрьмы, а заместитель гендиректора стоматологии — к трем годам лишения свободы условно по статье об оказании услуг, повлекших причинение тяжкого вреда по неосторожности.

Как пишут авторы поста, в ночь на 16 декабря мальчик перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место врачи констатировали остановку сердца ребенка. Причина смерти не уточняется.

Это не первый случай гибели ребенка после визита к стоматологу. В сентябре в Алтайском крае у вернувшегося от зубного 11-летнего мальчика поднялась высокая температура, отнялась нога, а на теле появились сине-багровые пятна. Ребенка госпитализировали в реанимацию, где он впал в кому и скончался, не приходя в сознание.

Аналогичная история произошла в ноябре 2021 года в Чите. Там двухлетний мальчик впал в кому после лечения зуба в частной стоматологической клинике, после чего умер в больнице.

