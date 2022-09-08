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11-летний мальчик впал в кому и умер после лечения зуба в российской клинике

В Алтайском крае 11-летний мальчик впал в кому и умер после лечения зуба

Фото: Екатерина Якель / Lenta.ru

В Смоленском районе Алтайского края 11-летний мальчик умер после лечения зуба в местной стоматологической клинике. Об этом сообщает газета «Наш Бийск» со ссылкой на источник в районной больнице.

По словам собеседника издания, после посещения стоматолога у мальчика поднялась высокая температура, отнялась нога, а на теле появились сине-багровые пятна. Когда ребенку стало совсем плохо, его родители обратились в районную больницу. Мальчика госпитализировали и поместили в реанимацию, где он впал в кому и скончался, не приходя в сознание.

Точная причина смерти ребенка пока не известна. Региональный Минздрав начал служебную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства изданию «КП — Барнаул».

Ранее житель Татарстана после удаления двух зубов в нижнекамской клинике оказался прикован к постели и был вынужден питаться через шприц. В августе россиянин скончался . Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Константин Лысяков
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