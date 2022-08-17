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Прикованный к постели после удаления зубов россиянин умер

В Татарстане умер мужчина, который был прикован к постели после удаления зубов

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

В Татарстане умер мужчина, который оказался парализован после удаления зубов. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК), пишет РИА Новости.

Россиянин скончался в ночь на среду, 17 августа. В прокуратуре республики уточнили, что после случившегося начата проверка. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

О произошедшем в Нижнекамске стало известно в июле — мужчина приехал из Казани в родной город для удаления зубов. Тогда сообщалось, что после удаления в нижнекамской клинике мужчина оказался прикован к постели и был вынужден питаться через шприц.

Тетя пострадавшего рассказала, что у мужчины после удаления второго зуба опухла щека, отек начал расти. Россиянина госпитализировали для операции. Во время операции у мужчины на 20 секунд остановилось сердце. Из-за отека трахеи пациенту не смогли подать кислород, в результате чего началась гипоксия. Чтобы избежать отека мозга, его подключили к аппарату ИВЛ. После безрезультатного лечения мужчину выписали.

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Анастасия Шейкина
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