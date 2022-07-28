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Россиянин удалил два зуба и оказался прикован к постели

Житель Татарстана оказался прикован к постели после удаления двух зубов

Фото: Telegram-канал «Mash Iptash»

Житель Татарстана после удаления двух зубов в нижнекамской клинике оказался прикован к постели и теперь вынужден питаться через шприц. Об этом тетя пострадавшего рассказала Telegram-каналу Mash Iptash.

По ее словам, после удаления второго зуба у россиянина опухла щека. Сначала этому не придали значения, однако отек начал расти. Проводивший операцию хирург заверил, что ничего критичного нет и «опухоль падает вниз», однако мужчина решил пойти в 7-ю городскую больницу в Казани. По итогам осмотра в отделении челюстно-лицевой хирургии больного госпитализировали для проведения операции.

Спустя день, 4 апреля, медики сообщили родственникам, что мужчина находится в тяжелом состоянии. Во время операции у него на 20 секунд остановилось сердце. По словам врачей, из-за отека трахеи пациенту не смогли подать кислород, в результате чего началась гипоксия. Чтобы избежать отека мозга, больного ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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По словам родственницы, сейчас мужчина прикован к постели и не может есть без посторонней помощи. Врачи не смогли объяснить родным, почему заранее не поставили пациенту трахиостому. 11 мая мужчину перевели из реанимации на реабилитацию. «Результатов никаких не было. 3 июня нам сказали, что его выписывают. Нам сказали: "Забирайте его таким, какой он есть, — мы уже больше ничего не можем сделать", что они знают нашу ситуацию, нашу историю и что виноватых искать в этом случае не нужно», — поделилась тетя россиянина.

Кроме того, в больнице отказались выдавать историю болезни пациента, теперь родственники собираются обращаться в прокуратуру.

Ранее на Курилах врачи рекомендовали ребенку с опухолью под глазом прикладывать чайные пакетики и огурец, однако состояние мальчика ухудшилось. Оказалось, что из-за запущенного гайморита в голове ребенка образовался гнойный мешок размером с гусиное яйцо, ему пришлось делать трепанацию черепа.

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Константин Лысяков
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